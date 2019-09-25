Evinizin sağlık elçileri Büyükşehir'de

Çaba Derneği tarafından düzenlenen Evinizin Sağlık Elçileri Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Balçiçek İlter, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek Kayseri'de gerçekleştirecekleri toplantı hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, sağlıklı yaşama bilincinin oluşması için azami gayret gösterdiklerini söyledi.



Çaba Derneği'nin sağlık elçisi olarak Kayseri'ye gelen Balçiçek İlter, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir süre görüştü. 7 Ekim'de düzenleyecekleri toplantıyla ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgi veren İlter, "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi için evimiz gibi hissettiğimiz Kayseri'deyiz. 7 Ekim'de sağlık farkındalığının artırılması için Kadir Has Kültür Merkezi'nde bir toplantı yapacağız. Toplantımıza herkesi bekliyoruz" dedi.



Sağlığın önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da toplumun sağlıklı yetişmesine yönelik çalışmaları yerel yönetimlerin de en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Sağlıkta farkındalığın artırılması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Çaba derneği tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin sağlıklı yaşama bilincinin oluşmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu. - KAYSERİ