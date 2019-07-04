Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'a yayıncı kuruluş freni
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Evkur Yeni Malatyaspor'a yayıncı kuruluş freni

2 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer görüşmeleri yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle için yavaşlatılmış durumda.

Evkur Yeni Malatyaspor'a yayıncı kuruluş freni, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer görüşmeleri yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle için yavaşlatılmış durumda.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra ilk resmi imzaları Konyaspor'dan Fofana ve Jahovic'e attıran sarı-kırmızılı yönetimin transferde kadrosuna katmayı planladığı isimlerle yaptığı görüşmeleri yavaşlatma kararı aldığı ifade edildi. Yayıncı kuruluşun ödediği ücrette yüzde 35'lik indirim istemesi ve bu durumun kulüpleri mali açından zorlayacağı durumunu göz önünde bulunduran Malatya ekibinin yaşanan bu gelişmeden dolayı transfer görüşmelerini şimdilik yavaşlattığı belirtiliyor.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini UEFA'ya teslim etmesi gereken sarı-kırmızılıların, bu tarihe kadar en az 4 oyuncuyu daha renklerine bağlamayı düşündüğü ifade ediliyor.

Malatyaspor yönetimi, Kamara'yı tekrar kiralama düşüncesinden bu oyuncunun yüksek fiyatından dolayı vazgeçerken, Guilherme için ise henüz bir sonuca varamadı.

Diğer yandan Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz ve Bursaspor'dan Okan Kocuk için ise tekliflerin sunulduğu muhataplardan gelecek cevapların beklendiği öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
Spor
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