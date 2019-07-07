Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 2 kategoride de şampiyon
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Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 2 kategoride de şampiyon

44 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor U12 ve U13 takımları liglerini şampiyon olarak tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 2 kategoride de şampiyon, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor U12 ve U13 takımları liglerini şampiyon olarak tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısından büyük başarı. Sarı-kırmızılı gençler, U12 kategorisinde namağlup olarak şampiyon olurken, U13 kategorisinde de grubunda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Altyapıdan sorumlusu yönetici Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, "Bu yıl U12 ve U13 liginde Yeni Malatyaspor'u en iyi şekilde temsil ederek gruplarında şampiyonluk olan gençlerimizi kutluyorum. Camiamıza ve Yeni Malatyaspor ailesine ileriki yıllarda büyük başarılar getireceğine inandığımız atılan bu temelde emeği geçen alt yapı koordinatörümüze, hocalarımıza ve kulüp yönetimimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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