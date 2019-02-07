Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçına Doğru
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belirlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Evkur
Yeni Malatyaspor- Beşiktaş
maçının bilet fiyatları belirlendi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'de satışa sunulacak.
Maçın bilet fiyatları batı alt 80, batı üst 60, doğu alt 45, doğu üst 40, güney, kuzey alt 30, güney, kuzey üst 20 ve misafir takım tribünleri 26 lira olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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