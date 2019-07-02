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Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında tempoyu arttırdı

26 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmalarının ikinci günü geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular UEFA Avrupa Ligi eleme maçına yoğun tempoyla hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampında tempoyu arttırdı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmalarının ikinci günü geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular UEFA Avrupa Ligi eleme maçına yoğun tempoyla hazırlanıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdüren Malatya temsilcisinde yeni transfer Jahovic de takımla çalışmalarda yer aldı. Fofana ise hafif sakatlığı dolayısıyla tedbir amaçlı olarak yapılan kontrolün ardından kampa bugün katıldı. Geçen sezon 2 yıllığına kiralık olarak gittiği 1. Lig takımı Adana Demirspor ile sözleşmesini fesih eden Berk Yıldız da kamp kadrosunda bulunuyor.

Hazırlık maçlarında rakipler belli oldu

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon kampı çerçevesinde iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar 11 Temmuz Perşembe günü Rapid Bükreş takımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü ise Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Evkur Yeni Malatyaspor 19 Temmuz'da ise kamp çalışmalarını noktalayarak Malatya'ya dönecek. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Bolu, Spor
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