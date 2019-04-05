Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor Bu Kez Ligde Galatasaray'ın Konuğu

Evkur Yeni Malatyaspor Bu Kez Ligde Galatasaray'ın Konuğu

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Bu Kez Ligde Galatasaray'ın Konuğu, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray ile oynanan kupa maçında ayak parmağı kırılan defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada taktik çift kale maç yapan Malatya ekibi, maç saatini beklemeye başladı. Mustafa Akbaş'ın yarın Galatasaray karşısında oynayamayacağı, yerine Robin Yalçın'ın savunmada görev alacağı belirtildi.

Başakşehir Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda futbolcularına maçla ilgili uyarılarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'un, yarınki 90 dakikanın kupa maçından daha zorlu geçeceğini söylediği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un yarın saat 19.00'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasına Farnolle, Chabake, Mina, Robin, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem ve Kamara on biriyle çıkması bekleniyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Donald ve Adem'in kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ise 0-0 berabere kaldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:26 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Önce Cüneyt Çakır'a Maç Verilmedi İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Mahkeme, Galatasaray'ın Başvurusunu Onayladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor Bu Kez Ligde Galatasaray'ın Konuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]