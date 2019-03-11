Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin bugün yapmış olduğu örüşme neticesinde, Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır" denildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:37 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi Sert tepki: 'Ne Gereksiz Şeylerle Uğraşıyoruz'

Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]