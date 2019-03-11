Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Evkur Yeni Malatyaspor
Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin bugün yapmış olduğu örüşme neticesinde, Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça
ve Ertaç Özbir
kadro dışı bırakılmıştır" denildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:37 Kaynak: İHA
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