Evkur Yeni Malatyaspor'da A.alanyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı düzelen Mustafa Akbaş da katıldı. Akbaş'ın hafta sonu oynanacak A.Alanyaspor maçında görev yapabileceği bildirildi. Özel izinli olan Aleksic, Ömer ve Dia haftanın ilk çalışmasında yer almadı.



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Robin Yalçın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon çalışmasıyla sona erdi. Antrenman başında futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, A.Alanyaspor'u yenip olası kötü senaryoların gerçekleşmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.



E. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

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