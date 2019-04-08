Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'da Hazırlıklar Yarın Başlayacak

Evkur Yeni Malatyaspor'da Hazırlıklar Yarın Başlayacak

48 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu dakikada sonra ligde kalan maçlarımıza ve kupaya odaklanacağız. Hedefimiz ligde ilk 5'te yer almak, kupada ise final. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Hazırlıklar Yarın Başlayacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bu dakikada sonra ligde kalan maçlarımıza ve kupaya odaklanacağız. Hedefimiz ligde ilk 5'te yer almak, kupada ise final. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasını Galatasaray yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Galatasaray karşısında 90 dakikalık bölümde oldukça etkisiz bir oyun sergileyen sarı kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu belirtilirken, yönetim ve teknik heyetin A. Alanyaspor maçına telafi gözüyle baktıkları öğrenildi. Takımda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın 1 haftalık arandan sonra takıma döneceği ve hafta sonu oynayacak A.Alanyaspor maçında sahadaki yerini alacağı ifade edildi. Malatya ekibinde Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Robin Yalçın dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Takımdaki son durum ve Galatasaray yenilgisiyle ilgili İHA'ya konuşan kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, Galatasaray karşısında kupadaki iyi oyunlarını ligde sürdüremediklerini söyledi.

"İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz"

Galatasaray karşısında penaltıya kadar dirençli bir oyun oynadıklarını belirten Ravcı, "Galatasaray'ın bize karşısı kazanmak isteyeceğini ve bunun içinde ilk dakikalardan itibaren bastıracağını biliyorduk. Önlemimizi buna göre aldık ve bunda da penaltıya kadar başarılı olduk. Ancak 45 artılarda verilen tartışmalı penaltıyla yediğimiz gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda ise işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Bu dakikada sonra ligde kalan maçlarımıza ve kupaya odaklanacağız. Hedefimiz ligde ilk 5'te yer almak, kupada ise final. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:38 Kaynak: İHA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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