Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'da Hedef Galibiyet

Evkur Yeni Malatyaspor'da Hedef Galibiyet

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Robin Yalçın ile Barış Alıcı, ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Hedef Galibiyet, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Robin Yalçın ile Barış Alıcı, ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:39 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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