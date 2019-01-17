Evkur Yeni Malatyaspor'da Hedef Galibiyet
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Robin Yalçın ile Barış Alıcı, ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Robin Yalçın ile Barış Alıcı, ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:39 Kaynak: AA
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