Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli kongre haftaya ertelendi
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Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli kongre haftaya ertelendi

9 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da bugün yapılması planlanan 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli kongre haftaya ertelendi, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da bugün yapılması planlanan 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan ve 3 yılda bir gerçekleştirilen Seçimli Olağan Kongre, delegelerin gerekli çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle 3 Haziran Pazar gününe ertelendi. Bu sezon Süper Lig'de 47 puan toplayarak, ligi 5'inci sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim, sezonun tamamlanmasının ardından olağan genel kurul kararı almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün genel müdürü Selçuk Günaydın yaptığı açıklamada, kongreyi önümüzdeki hafta yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Kulübümüzün bugün yapmayı planladığı 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar gününe ertelenmiştir. İkinci toplantıda gerekli çoğunluk aranmadan seçimli kongre gerçekleştirilecektir. Kongremiz Saat 10.00'da Battalgazi Yeni Belediye Binası Kongre Salonu'nda yapılacaktır."
(Mehmet Türel/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
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