Evkur Yeni Malatyaspor'dan Mke Ankaragücü'ne Taziye Mesajı
49 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasından dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı.
Evkur Yeni Malatyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Antalyaspor
karşılaşmasından dönerken Afyonkarahisar
'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü
taraftarları için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 2 taraftarın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:03 Kaynak: AA
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