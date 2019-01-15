Evkur Yeni Malatyaspor'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

Yeni Malatyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maç için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verecek.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maç için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verecek.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecek.



Bilet için MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nin önündeki gişelerden başvuru yapacak öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekiyor.



Yarın saat 09.00'da başlayacak ücretsiz bilet başvuruları, 18 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.

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