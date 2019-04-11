Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okul Ziyareti

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okul Ziyareti

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Teknik Direktör Erol Bulut, Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, Robin Yalçın ve Barış Alıcı öğrenciler ile soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan teknik heyet ve futbolcular, kariyerlerine nasıl başladıklarını, kararlarını hangi şartlarda aldıklarını ve başarılara nasıl ulaştıklarını anlatırken, kariyer planı yapmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundular.

Söyleşi sonrası program fotoğraf çekimi ve okul bahçesine ağaç dikimi ile sonlandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:36 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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