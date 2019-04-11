Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okul Ziyareti
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:36 Kaynak: İHA
teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okul konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Teknik Direktör Erol Bulut, Yardımcı Antrenör Turgay Karslı
, Robin Yalçın ve Barış Alıcı öğrenciler ile soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan teknik heyet ve futbolcular, kariyerlerine nasıl başladıklarını, kararlarını hangi şartlarda aldıklarını ve başarılara nasıl ulaştıklarını anlatırken, kariyer planı yapmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundular.
Söyleşi sonrası program fotoğraf çekimi ve okul bahçesine ağaç dikimi ile sonlandı. - MALATYA
Trabzonsporlu Tayyip Ebrar Cumur Ameliyat Edildi
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tarihine Geçti!
Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor
Tahkim Kurulu, Luyindama'ya Verilen 2 Maçlık Men Cezasını Onadı!