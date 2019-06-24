Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması
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Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

49 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Erdal Gündüz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız, hocamız ve transfer komitemizin ortak çalışmasıyla devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Erdal Gündüz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız, hocamız ve transfer komitemizin ortak çalışmasıyla devam ediyor. Şu ana kadar resmi olarak 2 futbolcuyla anlaştık, arkası da gelecek" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya'da start alacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibi, Atiker Konyaspor'dan Fofana ve Jahovic'e imza attırarak, transfere hızlı bir giriş yaptı.

Transferdeki son durumla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz, bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecekleri durumunu düşünerek, transferde hata yapmak istemediklerini söyledi.

Transferde şu ana kadar 2 isimle anlaştıklarını kaydeden Gündüz, "Transfer çalışmalarımız hocamız ve transfer komitemizin ortak çalışmasıyla devam ediyor. Şu ana kadar resmi olarak 2 futbolcuyla anlaştık, arkası da gelecek inşallah. Tabii bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olmamız nedeniyle kadromuzu hata yapmadan kurmamız lazım. Hocamız ve transfer komitemiz transferde ortak hareket ederek çalışıyor. Camiamız geçen sezonlarda olduğu gibi bize yine güvensin. İyi bir takım oluşturacağız. İnşallah mevcut oyuncularımızla birlikte yeni gelenlerin de katkılarıyla çok farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor izleteceğiz. 25 Temmuz'da Avrupa'da sahne alacağız. O güne kadar her şeyiyle hazır bir takım olmalıyız. İnşallah bütün çalışmalarımız bu doğrultuda" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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