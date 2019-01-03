Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'dan Vali Baruş'a Ziyaret

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Vali Baruş'a Ziyaret

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Vali Baruş'a Ziyaret, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Evkur Yeni Malatyaspor'un sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Takımın başarısının kente ayrı bir heyecan kattığını aktaran Baruş, gerekli transferlerin yapılmasının ardından, takımın ligin ikinci yarısında da başarısını sürdürmesini temenni etti.

Ziyarette Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Vali Baruş'a 44 numaralı takım forması hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:49 Kaynak: AA

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