Evkur Yeni Malatyaspor Deplasmanda Kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor
, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Ahmed Ildiz, Çaykur Rizespor'un ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti ama topa uzanan kaleci Gökhan Akkan topu ceza sahasının dışına çeldi. 26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif'e verdi. Sert şutu ile kale direğinin hemen yanından topu filelerle buluşturan Aatif takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0 52. dakikada Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti fakat kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.
54. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin ceza sahasının dışından şansını denedi ve top direğin hemen yanından auta çıktı. 75. dakikada Çaykur Rizespor'da Aatif'in çektiği şutu kaleci çıkarttı. Tekrar önüne düşen topa sertçe vuran Aatif'in şutunda top bu kez direkten döndü. 76. dakikada ceza sahası içerisinde Awaziem'in faul yaptığını düşünen hakem önce penaltı noktasını gösterdi sonrasında VAR'a başvurdu. Pozisyonun tekrarını izleyen Hakem Göçek penaltı kararını iptal ederek oyunun devam etmesini istedi. 90+5. dakikada sol çaprazdan kontraya çıkan Nakoulma'nın şutunda kaleciden dönen topu Vedat tamamlayarak filelerle buluşturdu. 2-0 90+6. dakikada ceza sahası içerisinde Azubuike'nin pasında topla buluşan Nakoulma maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0
Stat: Çaykur DİDİ Hakemler: Hüseyin Göçek
xxx, Esat Sancaktar xxx, Musa Sönmez
xx Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Boldrin xxx (Samudio dk. 80 '), Awaziem xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Azubuike xx, Aminu Umar
xx (Saadane dk. 67 xx), Melnjak xx, Muriç xx, Aatif xx (Nakoulma dk. 90 xx) Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar
, Musa, Koray, Mehmet, Orhan Teknik Direktör: Okan Buruk
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Marques xx, Eren xx, Mustafa xx, Sincere x, Ahmed x (Barış dk. 65 x), Donald x, Aksic xx, Erkan xx, Meza x, Robin ' (Murat Yıldırım
dk. 3 xx) Yedekler: Ertaç, Şeref Can
, Pereira, İkbal, Bülent Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi
Demir/İHA)