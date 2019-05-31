Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor Erkan Kaş'ta opsiyon hakkını kullandı
Son Dakika Spor Haber

Evkur Yeni Malatyaspor Erkan Kaş'ta opsiyon hakkını kullandı

1 saat önce

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Tur'dan katılma hakkı elde eden E.Y. Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan ikisiyle yola devam edilecek.

Evkur Yeni Malatyaspor Erkan Kaş'ta opsiyon hakkını kullandı, System.String[]
Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Tur'dan katılma hakkı elde eden E.Y. Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan ikisiyle yola devam edilecek.

Geçen sezon başında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Erkan Kaş'ın opsiyon hakkını kullanan Malatya yönetimi tecrübeli oyuncuyla devam kararı aldı. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezonda yola devam edilmesi düşünülen bir diğer isim ise Murat Yıldırım. Tecrübeli futbolcuyu bırakmak istemeyen Adil Gevrek yönetiminin, bu futbolcuya yeni teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki Murat Yıldırım geçen sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 34 karşılaşmaya çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı ve Murat Akça'nın sözleşmeleri sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Murat Yıldırım ve Erkan Kaş dışında sözleşmesi biten diğer futbolcularla yeniden masaya oturmaya sıcak bakmadığı, kiralık alınan ve opsiyon hakkı bulunan Guilherme için ise herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Joachim Löw hastaneye kaldırıldı Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü Espor Türkiye Şampiyonu BAU Raiders oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:21:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor Erkan Kaş'ta opsiyon hakkını kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]