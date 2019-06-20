Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana'yı renklerine bağladı
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Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana'yı renklerine bağladı

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana'yı renklerine bağladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor,  Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fofana'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
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