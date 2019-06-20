Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana'yı renklerine bağladı
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor
'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fofana'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
- Malatya
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