Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu seçmeleri
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Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu seçmeleri

44 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü altyapısında futbolcu seçmeleri yapılacak.

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü altyapısında futbolcu seçmeleri yapılacak. Seçmeler 2003 ile 2010 doğumlu futbolcu adaylarını kapsayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, altyapı seçmelerine başlıyor. Yarın başlayacak seçmeler 25 Haziran tarihinde sona erecek. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı açıklanan seçmelere 2003 ile 2010 yılları arasında doğan futbolcu adaylarının katılabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte her sene yaz aylarında yapılan futbolcu seçmelerinin tarihi ve şartları belli oldu. Buna göre seçmeler yarın başlayıp, 25 Haziran Salı günü sona erecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nin antrenman sahasında yapılacak seçmelerin tarihleri şu şekilde olacak: 2003 doğumlular 20 Haziran, 2004 doğumlular 21 Haziran, 2005 doğumlular 22 Haziran, 2006 doğumlular 23 Haziran, 2007-2008 doğumlular 24 Haziran ve 2009-2010 doğumlar ise 25 Haziran.

Sarı-kırmızılı kulüp bu seçmelerden çıkaracağı genç yeteneklere lisans çıkararak Gelişim Ligleri'nde yer alacak. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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