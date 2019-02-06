Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-0

43 dakika önce

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet ÇiçekEVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem, Eren (Dk. 58 Guilherme), Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış (Dk. 82 Donald), Murat, Bülent, Bifouma (Dk. 70 Kamara)GÖZTEPE: Beto - Titi, Alpaslan, Halil (Dk.

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-0, System.String[]


STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem, Eren (Dk. 58 Guilherme), Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış (Dk. 82 Donald), Murat, Bülent, Bifouma (Dk. 70 Kamara)

GÖZTEPE: Beto - Titi, Alpaslan, Halil (Dk. 65 Yasin), de Castro (Dk. 46 Serdar), Gouffran (Dk. 77 Borges), Poko, Gassama, Berkan, Martins, Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 43 Barış (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Ahmet (Evkur Yeni Malatyaspor) - Halil, Alparslan, Gassama, Yasin (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

13'üncü dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, top kaleci Beto'da kaldı. 

39'uncu dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Titi vuruşunu yaptı, top üstten oyun alanının dışına çıktı. 

43'üncü dakikada Eren'in ara pasıyla topla buluşan Barış yerden şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 1-0.

88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamara kaleye sert vurdu, onun vuruşunda topu kaleci Beto çeldi.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:31 Kaynak: DHA

Beto, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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