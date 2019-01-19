Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe Maçının Ardından

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe Maçının Ardından

43 dakika önce

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un konuşması Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in konuşması MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 18.

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un konuşması
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in konuşması MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, eksik kadroyla mücadele eden ve kazanan rakiplerini kutladığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Spor
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