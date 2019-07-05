Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı
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Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı

1 saat önce

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir'i renklerine bağladı, System.String[]
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, bu kapsamda gurbetçi futbolcu Özer Özdemir'i renklerine bağladı.

Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan E.Y. Malatyaspor, Fofana ve Jahovic hamlesinin ardından bir takviye de savunmaya yaptı. Malatya temsilcisi, Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir'i transfer etti. Trabzonspor'un da gündemine gelen 21 yaşındaki genç futbolcu, Fransa Lig 2'de Le Havre'nin formasını giyiyordu. Başarılı oyuncunun, Chabake'ye alternatif olarak alındığı ancak kısa sürede ilk on biri 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Malatya ekibinin transferde stopere ve sol beke de takviye yapacağı öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
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