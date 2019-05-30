Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Hamdallah için yeni hocayı bekliyor
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Evkur Yeni Malatyaspor, Hamdallah için yeni hocayı bekliyor

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abderazak Hamdallah ile büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Hamdallah için yeni hocayı bekliyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abderazak Hamdallah ile büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Malatya temsilcisi sezona erken başlayacağı için transfere de hızlı girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar iç transferde sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan en fazla 3 isimle yeni sezonda devam etmeyi planlarken, bu isimlerin yerine gelecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Evkur Yeni Malatyaspor'un bu doğrultuda Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abderazak Hamdallah ile büyük ölçüde anlaştığı ileri sürülüyor.

Sezon devam ederken görüşülüp anlaşma sağlandığı belirtilen Faslı milli futbolcuyla takımın başına geçecek yeni teknik direktörün onay vermesi halinde sözleşme imzalanacağı iddia ediliyor.

İki ayağını da oldukça etkili kullanan Abderazak Hamdallah, hızı ve teknik kapasitesiyle de birçok kulübün aradığı tarzda bir futbolcu. Geçen sezonu Katar ekibi Al Rayyan'da geçiren Faslı forvet burada toplam 46 gole imza attı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Malatya, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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