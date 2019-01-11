Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlık Maçında Bursaspor'u Farklı Geçti

Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlık Maçında Bursaspor'u Farklı Geçti

19 dakika önce

Bursaspor, Antalya kampının son hazırlık maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-0 kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlık Maçında Bursaspor'u Farklı Geçti, System.String[]
Bursaspor, Antalya kampının son hazırlık maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-0 kaybetti.

Bursaspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar hazırlık pasları yaparken topu kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, isabetli paslarla kalenin önüne kadar geldi ve 9'uncu dakikada Donald düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 16'ncı dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarının 67'nci dakikasında yine sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün ayağından bulduğu gol ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden iki dakika sonra Berkan, müsait pozisyonda bulduğu golle maçın sonucunu belirledi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:42 Kaynak: DHA

Antalya, Bursaspor, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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