Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı
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Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jahovic'in bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
Konyaspor, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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