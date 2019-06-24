Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic'i renklerine bağladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
, 32 yaşındaki Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor
'da forma giyen Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jahovic'in bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
- Malatya
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