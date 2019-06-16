Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor kamp çalışmalarına 14 kişilik kadrosuyla başlayacak
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Evkur Yeni Malatyaspor kamp çalışmalarına 14 kişilik kadrosuyla başlayacak

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp programı açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor kamp çalışmalarına 14 kişilik kadrosuyla başlayacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp programı açıklandı. Sarı-kırmızılılar, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Teknik adamlık görevine Sergen Yalçın'ın geldiği Evkur Yeni Malatyaspor'da Avrupa kupası maçlarından dolayı yeni sezon hazırlıkları erken başlayacak. Transfer görüşmelerini yoğunlaştıran Malatya temsilcisi, ilk etap kamp programını da kamuoyuyla paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek. 5 gün boyunca Malatya'da çeşitli sağlık testlerinden geçeceği açıklanan Süper Lig ekibi, daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için şehirden ayrılacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'un mevcut kadrosunda Abdulsamed Damlu, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Eren Tozlu, Rahman Buğra, Berk Yıldız, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç ve Danijel Aleksic bulunuyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
Malatya, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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