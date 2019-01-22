Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile Görüşüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile Görüşüyor

33 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile Görüşüyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi  Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano ve forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor.

Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:34 Kaynak: DHA

Fulham, Evkur, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chelseali Moses, Fenerbahçe'ye Haber Gönderdi: Beni Alın Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Usain Bolt, Futbol Kariyerini Noktaladı Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:07:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile Görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]