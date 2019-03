Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor , ligin 24'üncü haftasında sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir 'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu. Lider Başakşehir karşısında istemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şunları söyledi: "Aslında oyuna baktığımızda çok fazla pozisyon vermedik. Verilen bir penaltı var, geriye düştük sonra. Penaltı pozisyonu bana göre tartışılır, ben farklı yorumlarım hakem farklı yorumlar, başkası farklı yorumlar. Bence penaltı verilmezse de kimse bir şey diyemez. Çünkü ikili mücadele var."Oyuncularının 3 günde 120 dakika oynadığını hatırlatan Bulut, "Rakip topu çok iyi tutan bir ekip biraz daha az hata yapmış olsaydık ve defansta çıkarken topları kaptırmasaydık farklı olabilirdi. Kaptırdığımız topların birinde penaltıyı kazandılar diğerinde 2'nci golü attılar. Bunun yanında bizim yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef bazı futbolcularımız istediğimiz performansı sergileyemedi. Bugün çok bireysel hatalar yaptık ama sonuçta futbol hatalar oyunudur. Şimdi önümüzdeki Sivas maçına iyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz" diye konuştu.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise rakiplerinin çarşamba günü kupada mücadele ettiğini ve fiziki durumunu bildiklerini belirtti. Topa daha çok sahip olduklarına değinen Avcı, şöyle dedi: "Pozisyon verdik mi? Çok net pozisyon vermedik. Rakibin fiziksel olarak daha fazla düşeceğini biliyorduk. Son 3 maçtır gol yemiyoruz. Genelinde hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışıyoruz. Zor bir deplasmandı. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli. 24 haftayı bitirdik 10 hafta kaldı. Her maç son derece önemli."Avcı, bir gazetecinin 'Şampiyonluk puanını ne olarak görüyorsunuz' sorusuna, "Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son senelerde ligde 70-75 puan ortalaması var. Her maç zor geçiyor, öncesinde puan ortalaması yapılmaz. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık. Bu bizi mutlu etti. Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız" yanıtını verdi. Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kopma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, durumun haftalık olarak değiştiğini kaydetti. Aradaki puan farkını bir ara 8'e kadar çıkardıklarını hatırlatan Avcı, "Ama bir hafta sonra kendi sahamızda berabere kalarak puan kaybettik. Puan farkı tekrar kapandı. Bunu aşmak istiyoruz, en azından bu anlamda psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyoruz ama yarıştığımız takım veya takımlar tarihleri, kültürleri ve geri dönüşleri olan takımlar. O yüzden kolay değil. Oyun gücüyle sahada kalmamız gerekiyor, bu şekilde yarış içerisinde kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını aktaran Avcı, "Fenerbahçe'yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Zor bir maç. Umarım en iyi şekilde hazırlanarak, daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Erol Bulut'un açıklamasıAbdullah Avcı'nın açıklaması