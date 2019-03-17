Evkur Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü: 3-1

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman ÖzayEVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Guilherme (Dk. 72 Ahmet), Ömer, Murat, Adem, Mustafa, Pereira (Dk.46 Aleksic), Seth (Dk.78 Chebake), Donald, BülentMKE ANKARAGÜCÜ: Altay- Sedat (Dk.81 Moulın), Pinto, Ante, Hadı (Dk.





STAT: Yeni Malatya



HAKEMLER: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Guilherme (Dk. 72 Ahmet), Ömer, Murat, Adem, Mustafa, Pereira (Dk.46 Aleksic), Seth (Dk.78 Chebake), Donald, Bülent



MKE ANKARAGÜCÜ: Altay- Sedat (Dk.81 Moulın), Pinto, Ante, Hadı (Dk.59 Zaur), Boyd, Pazdan, Dever, Kıtsıou, Mıguel, Wilfried (Dk.63 İlhan)



GOLLER: Dk.53 Adem, Dk.58 Guilherme, Dk. 90 Ahmet (Yeni Malatyaspor)- Dk.71 Dever (Ankaragücü)



SARI KARTLAR: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü)



Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.



MAÇTAN DAKİKALAR:



26'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dever Orgill, uzak direğe doğru şutunu çekti, top auta çıktı.



52'nci dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko sert vurdu, kaleci Farnolle açıyı kapatarak topa sahip oldu.



53'üncü dakikada Ante Kulusic, ceza sahası içerisinde Danijel Aleksic'i düşürdü, hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Adem Büyük yerden sol köşeye vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.



58'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol esnasında Wilfred Moke'den seken top, Guilherme'nin önünde kaldı. Altıpas ön çizgisinden düzgün bir vuruş yapan Guilherme, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



71'inci dakikada ceza sahası içinde Seth'in geri pası kısa düşünce, araya giren Dever, topu aldı, altıpas sol yan çizgisinden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



75'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisinde açılan ortaya gelişine kafa vuruşunu yapan Dever, topu ağlara gönderdi, ancak hakem Özgür Yankaya pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.



79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald, kaleye yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.



83'üncü dakikada Moulin, sol kanattan ceza sahasına indi ve penaltı noktasına topu yerden gönderdi. Topu önünde bulan İlhan Parlak gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.



90+2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, sert vurdu, top üstten auta çıktı.



90+4'ncü dakikada sol kanattan sol kanttan ceza sahasına açılan ortada topla buluşan Ahmet gelişine sert vurdu, top kaleciden oyun alanına döndü, tekrar topla buluşan Ahmet, düzgün vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 3-1.



Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.





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