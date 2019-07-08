Evkur Yeni Malatyaspor, NK Celik Zenika ile hazırlık maçı oynayacak
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Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampında ilk hazırlık maçını yarın Bosna Hersek Premier Lig takımlarından NK Celik Zenika ile oynayacak.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
, Bolu
kampında ilk hazırlık maçını yarın Bosna Hersek Premier Lig takımlarından NK Celik Zenika ile oynayacak.
UEFA Avrupa
Ligi'nde mücadele edecek olan ve ilk maçını 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynayacak E.Y. Malatyaspor, Bolu kampında ilk hazırlık maçında Hasan Özer
'in çalıştırdığı Bosna Hersek ekibi NC Celik ile karşı karşıya gelecek. Transferde şu ana kadar Fofana, Jahovic ve Özer Özdemir
'i renklerine bağlayan Malatya temsilcisi, Teknik Direktör Sergen Yalçın
yönetiminde ilk ciddi sınavına çıkacak.
NK Celik Zenika ile Yeni Malatyaspor arasındaki hazırlık müsabakası yarın saat 18.00'da başlayacak.
Ayrıca Sergen Yalçın'ın da bu maçta bütün futbolculara şans tanıyacağı belirtildi. - MALATYA
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