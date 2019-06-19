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Evkur Yeni Malatyaspor, NK Olimpija Ljubljana-Rigas FS maçının galibiyle eşleşecek

31 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, NK Olimpija Ljubljana-Rigas FS maçının galibiyle eşleşecek, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Temmuz'da çıkacağı ilk maçı düşünmeye başladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, çekilen kura sonucu Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.

İsviçre'deki kura çekimine katılan Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, Slovenya ve Letonya temsilcilerinin galipleriyle eşleşeceklerini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşeceğiz. Malatyamıza hayırlı olsun. 16 yıl aradan sonra Malatya şehri yeniden Avrupa heyecanı yaşayacak. Rakiplerimiz kendi liglerinde başarılarıyla tanınan takımlar. Biz de yeni teknik heyetimiz ve mevcut takımımıza yapacağımız katkılarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Tekrardan Türk futboluna ve Malatya'ya hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
Avrupa, Ljubljana, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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