Evkur Yeni Malatyaspor, NK Olimpija Ljubljana-Rigas FS maçının galibiyle eşleşecek
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Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
, UEFA Avrupa
Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya
temsilcisi NK Olimpija Ljubljana
ile Letonya
temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Temmuz'da çıkacağı ilk maçı düşünmeye başladı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, çekilen kura sonucu Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek. İsviçre
'deki kura çekimine katılan Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır
, Slovenya ve Letonya temsilcilerinin galipleriyle eşleşeceklerini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşeceğiz. Malatyamıza hayırlı olsun. 16 yıl aradan sonra Malatya şehri yeniden Avrupa heyecanı yaşayacak. Rakiplerimiz kendi liglerinde başarılarıyla tanınan takımlar. Biz de yeni teknik heyetimiz ve mevcut takımımıza yapacağımız katkılarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Tekrardan Türk futboluna ve Malatya'ya hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA
Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu
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