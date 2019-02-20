Evkur Yeni Malatyaspor Rize Maçıyla Çıkışa Geçmek İstiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.



Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Bifouma, Rahman ve Ömer katılmazken, Kamara ve Murat Akça ise takımdan yarı düz koşu yaptı. Bu futbolculardan Kamara, Bifouma, Murat Akça ve Rahman Buğra'nın Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmeyecekleri öğrenildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi.



Erol Bulut'un çift kalede Ertaç, Chebake, Mina, Mustafa, Bülent, Donald, Ahmet, Guilherme, Barış, Murat Yıldırım ve Eren'e şans verdiği gözlendi. - MALATYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz

Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti