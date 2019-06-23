Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak
Son Dakika Spor Haber

Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Liginde temsil etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi.

E. Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya'da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz'da Bolu Abant'a geçecek. Bolu'da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği belirtildi.Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
evkur, salı günü, yeni malatyaspor, malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taraftar Adem Büyük'ü istemeyince yönetim transferi askıya aldı Panathinaikos, Zeljko Obradovic'e transfer teklifinde bulundu! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yerini Aboubakar ile dolduracak! Fenerbahçe, Alexander Mitrovic için 46 milyon lira bütçe ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:40:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]