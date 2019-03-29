Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı Art Arda İkinci Kez Finallerde

Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı Art Arda İkinci Kez Finallerde

34 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımı, Spor Toto Gelişim Ligleri U15 kategorisinde geçen yılki başarısını tekrarlayarak art arda ikinci kez Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı Art Arda İkinci Kez Finallerde, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımı, Spor Toto Gelişim Ligleri U15 kategorisinde geçen yılki başarısını tekrarlayarak art arda ikinci kez Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

U15 kategorisinde bitime 2 hafta kala grubunda 2. sırada yer alan Yeni Malatyaspor U15 takımı en yakın takipçisinin 5 puan önünde şampiyonaya gitmeyi daha önce garantiledi.

Bu arada 2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında oynanan Elit Ligler (U14-U15-U16-U17-U19) ve Bölgesel Gelişim Ligleri'ne(U17-U19) ait eleme müsabakaları ve Türkiye finalleri programı belirlendi.

Antalya Side'de oynanacak olan Elit Lig Türkiye finallerine, Spor Toto Gelişim Ligleri Statüsüne göre, U14, U15 ve U16 yaş kategorilerinde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8'er takım katılacak. 29 Nisan -7 Mayıs 2019 tarihleri arasında U16, 8-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında U14, 17-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında U15 Türkiye finalleri oynanacak. Elit U17 ve Elit U19 kategorilerinde ise Elit A ve Elit B gruplarını lider tamamlayan takımlar arasında tek maç eleme usulüne göre Elit Lig Süper Kupa müsabakaları oynanacak. Elit U17 ve U19 Ligi Süper Kupa müsabakaları için takımlar 31 Mayıs 2019 tarihinde organizasyona katılacak ve 1 Haziran 2019 tarihinde oynanacak Süper Kupa Müsabakaları sonrasında 2 Haziran 2019'da organizasyondan ayrılacak.

Elit Ligi U15 Kategorisi 4. Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor 15 genç takımı bitime 2 hafta kala 58 puanlı Trabzonspor'un bir maç eksiğiyle 5 puan gerisinde 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor'un 48 puanı bulunuyor. Rıza Açıkgöz'ün çalıştırdığı Yeni Malatyaspor U15 takımı geçen sezon da aynı başarıyı elde etmiş, grup maçlarında güçlü rakiplerini geçememişti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 11:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı Art Arda İkinci Kez Finallerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]