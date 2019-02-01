Evkur Yeni Malatyaspor'un Rakibi Kayserispor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.



Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan görev yapacak.



Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Malatya temsilcisi, kendi saha ve seyircisi önünde 21 puanla 13. sırada yer alan rakibini yenmeyi hedefliyor.



Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Rahman Buğra Çağıran ve Yiğithan Güveli'nin bu maçta forma giymesi beklenmezken, orta saha oyuncusu Adem Büyük ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı

Erzurumspor'da Auremir ile Yollar Ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile Sözleşme İmzaladı

Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı