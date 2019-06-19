Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas...
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Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu
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