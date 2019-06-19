Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas...
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Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas...

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas..., System.String[]

Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak. 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
Avrupa, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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