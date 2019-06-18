Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona Bolu ve Düzce'de hazırlanacak
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Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona Bolu ve Düzce'de hazırlanacak

27 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kamp programı netleşti.

Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona Bolu ve Düzce'de hazırlanacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kamp programı netleşti. Süper Lig'deki üçüncü sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte Teknik Direktör olarak Sergen Yalçın ile resmi imzaların atılmasının ardından gözler hazırlık kampına çevrildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillenen yeni sezon hazırlık kampı ile detaylar belli oldu. Buna göre E.Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Pazartesi günü Malatya'da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya'da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz'da Bolu Abant'a geçecek. Bolu'da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği belirtildi.

E.Yeni Malatyaspor'da Türkiye dışında bir kamp programının ise şu an için düşünülmediği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Düzce, Bolu, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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