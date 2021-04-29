Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap - Son Dakika

Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap

29.04.2021 14:22
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap, System.String[]

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a seslenerek, "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy" dedi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a seslenerek, "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy" dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 10'uncu haftada HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 30'u bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar, yaklaşık 9,5 yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, kızının hasretinden artık yatamadığını söyledi. HDP'den tek isteklerinin evlatlarının getirilmesi olduğuna vurgu yapan Sancar, "Bu HDP bizden ne istiyor? Biz hakkımız olan evlalarımızı istiyoruz, onlardan başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"PERVİN BULDAN SEN BİR TERÖRİSTSİN"

Konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın evlatları için nöbet tutan anne ve babaları kınadığı yönünde açıklama yapmasına sert bir dille cevap veren acılı anne Nazlı Sancar, "Pervin Buldan açıklamasında bizi kınadığını, Kürt hakkını savunduğunu söylüyor. Kimse benim çocuklarımı dile getiremez diyor. Sen annesin biz anne değil miyiz? Pervin Buldan buradaki anne ve babaların para için oturduklarını söylüyor, kimse bizi kınamasın diyor. Sen bir anne isen bende bir anneyim. Senin ciğerin yanıyor benim ciğerim yanmıyor mu? Eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir. Bu anne babaların feryadını duy. Pervin Buldan sana sesleniyorum. Sen çocuklarını özel okullarda okutuyorsun. Bizim çocuklarımızı ise dağlarda mağaralarda ölüme mahkum ediyorsun. Pervin Buldan sen bir teröristsin. Allah'tan tek dileğim bu mübarek Ramazan ayının hatırına sende evlat acısı görürsün. Bizim bir kapımız var geliyor evlatlarımızı istiyoruz. Senin o kapın bile olmasın. Ağlaya ağlaya evlat acısı çekesin. O zaman bu anne ve babalara hak vereceksin. Seni şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZLER TEK BİR ÇOCUK DAHİ DAĞDA KALMAYANA KADAR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

2015 yılında kızının bir gece vakti kaçırıldığını belirten Necmettin Biçer isimli vatandaş ise "Dün Diyarbakır'dan eylemimizi sürdürmek için geldim. Kızım beyni yıkanarak PKK'ya gönderildi. O günden beri haber alamıyorum. Bizler tek bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağız. Kızım ne olur PKK'nın yalanlarına uyma gel. Devletimiz güçlüdür. Seni en güzel şekilde ağırlayacaktır. Orada kalma" diye konuştu.

Konuşmasında HDP'nin Ermeni soykırımı ile ilgili açıklamalarını da kınayan Biçer, "ABD Başkanı Biden, sözde Ermeni soykırımını dile getirdi ve dedelerimizi, babalarımız suçladı. Ben Biden'e bir şey demiyorum. Ben buradan HDP'ye seslenmek istiyorum. Daha Biden açıklama yapmadan önce HDP yönetimi, sözde soykırımı kabul ederek, ABD Başkanı Biden'e destek verdi. Biz bunu kabul etmiyor, HDP'yi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

9 ay önce iş için İstanbul'a giden oğlu Mehmet Can Yiğit'in kaçırıldığını ifade eden Ayfer Yiğit de, "Çocuğum İstanbul'da çalıştığı sırada kayboldu. Gidiş o gidiş. Bir daha da haber alamadık. Oğlum ne olur gel. Ben hastayım gel Mehmet Can'ım. Korkma devletin yanındadır" şeklinde konuştu.

(İHA)

Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti         
14:33
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş         
14:03
Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın         
13:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 14:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement