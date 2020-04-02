Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki - Son Dakika
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Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki

7 saat önce

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın ajansın yayınladığı, oğlu Fatih Demir'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki, System.String[]

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın ajansın yayınladığı, oğlu Fatih Demir'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdüğü eylemde yer alan baba Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Demir, söz konusu görüntülerdeki konuşmayı, oğlunun silah zoruyla yaptığını belirterek, terör örgütü PKK'nın, bununla, çocukları için oturma eylemi yapan aileleri hedef aldığını söyledi.

"Bu, HDP'nin oyunu"

Terör örgütünün bu videoyla, oğlunun kendi isteğiyle dağa çıktığı izlenimini oluşturmaya çalıştığını dile getiren Demir, bunun kendisini yıldırmayacağını, eylemini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Demir, şunları kaydetti:

"Benim oğlumun görüntüsünü verip diyorlar ki kendi isteğiyle katılmış. Bu, HDP'nin oyunudur. Ben Şengal'e, Rakka'ya gittim, hiçbir yerde bana göstermediler. Eğer oğlum kendi gönlüyle gitmişse beni onunla görüştürsünler. Oğlumu almadan, 50 sene de geçse buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu alacağım. Silah zoruyla benim oğlumu konuşturuyorlar."

"Oğlum dört gözle seni bekliyorum"

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Demir, "Oğlum seni kandırıyorlar. Kaç gel, devlete teslim ol. Seni kandırmasınlar. Oğlum, fırsatını bulunca kaç gel. Görüntüyü ilk izlediğimde dünya benim oldu. 5 yıldır hiçbir haber alamamıştım. Sağ olduğunu öğrendim. Oğlum, dört gözle seni bekliyorum. Seni kandırmasınlar, devlete teslim ol." şeklinde konuştu.

HDP'ye tepki gösteren baba Demir, konuşmasında şunları aktardı:

"Bunlar 10 yaşındaki çocuğu götürüp, eline silah veriyorlar. HDP'de din ve iman yok. Din, iman, merhamet olsa bu gençlerin kanı üzerinde siyaset yapmazlar. Bu gençleri götürüp öldürüyorlar, ABD'nin askeri yapıyorlar. Allah'ın izniyle oğlumu onlardan alacağım. Oğlumu silah zoruyla konuşturuyorlar. O da 'Ben kendi rızamla geldim.' diyor ama yalan söylüyor."

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:04 Kaynak: AA

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