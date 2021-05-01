Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti - Son Dakika

Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti

01.05.2021 10:59

MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Adana'da 6 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in ailesi, evladına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Adana'da 6 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in ailesi, evladına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Adana'da 6 yıl önce henüz 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in kardeşi Kutbettin, yengesi Seda ve babası Necmettin Biçer de eyleme katılarak seslerini yükseltti.

Diyarbakır'da bir ailenin daha evladına kavuşmasıyla umutlanan acılı aile, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu.

"Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız

Kardeşine kavuşmak için eyleme katılan Kutbettin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin 6 yıl önce HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü.

Yıllardır kardeşinden haber alamadıklarını anlatan Biçer, "Kız kardeşim için eyleme katıldık. Eylemimizde kararlıyız. Sonuna kadar burada sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm annelerin bu eyleme ses vermelerini bekliyoruz." dedi.

Ailecek kardeşinin özlemiyle yaşadıklarını belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Canımızı bizden aldılar. O gittiğinden beri annem hasta. Ruhsal büyük çöküntü içerisindeyiz. Engelli bir kardeşim var, o da ablasına kavuşmak istiyor. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Seslerimizi yükseltmekte kararlıyız. Anne ve babaların duaları kabul olunuyor. İnşallah annelerin duasıyla o çocuklar ailelerine kavuşacak. Buradan diğer tüm ailelere de bu eyleme destek vermelerini istiyoruz. Kimse korkmasın."

"Daha 17 yaşında ve gencecikti"

Gülcan'ın kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden yenge Seda Biçer de "Daha 17 yaşında ve gencecikti. Akşam beraber yemek yedik. Sabah evden çıktı bir daha haber alamadık. Her yerde aradık ama bulamadık. Onun dağa kaçırılmasından HDP sorumludur. Allah onları kahretsin. Anneler çok üzülüyor ama mutlaka kazanacağız." şeklinde konuştu.

Baba Necmettin Biçer de kızına kavuşana kadar HDP İl Başkanlığı önünde seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Çığ gibi büyüyoruz"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Van'da bu eyleme 7 aileyle başladık ama bugün sayımız 30 oldu. Çığ gibi büyüyoruz. HDP ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti
Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti
Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti
Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evladı dağa kaçırılan bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan etti - Son Dakika


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