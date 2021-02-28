Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor

28.02.2021 10:59

Konya'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Mevlüt Öcal, evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor.

Konya'da klasik otomobil tutkunu 60 yaşındaki Mevlüt Öcal, evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor.

ilkokuldan bu yana sanayide oto boyacılığı yapan Öcal, çocukluk yıllarında bakımını yaptığı klasik otomobillere ilgi duymaya başladı. Öcal, bu ilginin artmasıyla ilerleyen zamanlarda 7 farklı Amerikan model klasik aracın sahibi oldu.

Amerikan model klasik araçlardan sonra satın aldığı ve 8 yıldır kullandığı "Anadol"una özenle bakan Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada klasik araba tutkunu birisi olarak Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Öcal, sanayide Amerikan model klasik otomobiller üzerine çok çalıştığını belirterek, "Bunlar bende hastalık, eski otomobillere karşı büyük ilgim var. Diğer klasiklerden sonra Anadol'a yöneldik. Anadol'un bir iyiliği, kaportada çürüme yok, ustalarla fazla uğraşmıyorsun. Çatlak, ufak tefek kırık varsa yapıştırdın mı halloluyor. Anadol ayrı bir sevgi oldu, 8-10 senedir de bizde." diye konuştu.

Aracının boyasının orijinal rengi olduğunu dile getiren Öcal, şöyle devam etti:

"Satın aldığımda motoru arızalıydı, komple motoru yaptırdım. Boyacı olduğumuz için gerekli ufak tefek boya işlerini yaptık, kendi orijinal boyasıyla duruyor, yanlarını geçen sene kaplama yaptım. Eskiye hastalık olduğu için aksesuarlarla aracıma kendime göre bir görünüm verdim. Eksik olan parçalarını orijinaline göre toparladık. Binerken zevk veriyor, bakanların da hoşuna gidiyor, fotoğraf çekilenler oluyor. Benim 5 çocuğum var altıncı da Anadol oldu. Ölünceye kadar Anadol'a bineceğiz inşallah."

Öcal, yeni model araçlara binmek istemediğini, klasik otomobilleri daha çok sevdiğini vurguladı.

İnsanların aracına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu anlatan Öcal, şunları kaydetti:

"Trafikte ışıklarda durunca herkes dönüp bir 'maşallah' çekiyor. 'Sakın satma güzelmiş' diyenler oluyor. Satın almak isteyenler oluyor ama satmıyorum. Çocuklar modelli araçlardan da aldılar ama onlara binmedim, araçları hep sattırdım. Nostalji araçlardan başkasına binmiyorum, başka araç da düşünmüyorum. Bu araçlar binerken zevk veriyor, insanların bakışları hoşuma gidiyor. Tanıdıklar düğünlerinde gelin arabası olarak ya da sünnet düğünlerinde kullanmak istiyor. Bunlar birer hatıra olarak kalıyor, ayrı bir mutluluk veriyor. Sahil bölgelerine tatile gittiğim zaman insanların Anadol'a bakması hoşuma gidiyor. Milletin dikkatini çekiyor. Çocuklardan ayrı bir evladımız da bu oldu, buna kıyamıyoruz, gözümüz gibi de baktık."

Mevlüt Öcal, satışına 28 Şubat 1967'de başlanan Anadol marka otomobili gururla kullandığını sözlerine ekledi.

Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor

Otomobil, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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