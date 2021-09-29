Evladım, eline ne geçti? - Son Dakika
Üye Girişi

Evladım, eline ne geçti?

29.09.2021 12:09

Kocaeli'de önceki gün akıllara zarar bir olay yaşandı.

Kocaeli'de önceki gün akıllara zarar bir olay yaşandı. Kapüşonlu bir gencin yaptıkları an be an kameralara yansıdı. Elindeki bıçakla KOBİS'e ait bir istasyondaki tüm bisikletlerin lastiklerini kesen genç, olay yerinden uzaklaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kent sakinlerinin büyük bir zevkle kullandığı KOBİS bisikletlerin tümünün lastiklerini elindeki bıçakla kesen gencin bu davranışı aynı zamanda tepkiye neden oldu. "Sağlık için pedal çevirin" sloganı ile hizmete sunulan bisikletler onarım için atölyeye alınırken, genç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KAMERALARDAN HABERSİZ ETRAFINI KONTROL ETTİ

Olay, Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan Sekapark'ın 2. etabında gerçekleşti. Kameraların kendisini izlediğinden habersiz olan genç olay anında öncelikle etrafına göz gezdirerek kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

TÜM LASTİKLERİ KESTİ

Daha sonra elindeki bıçakla tüm bisikletlerin her iki lastiğini de kesen genç, son olarak en son bisikletin koltuğunu doğrayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Olay yerinde bulunan köpek ise gençle oynamak için etrafında dolanıyor.

7/24 KAMERAYLA TAKİP EDİLİYOR

2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmet olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hizmete alınan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) 24 saat kameralar ile takip ediliyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce zarara neden olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Bisikletler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesi'nde bakıma alınıyor

EYLÜLDE 1 MİLYON 300 BİN DAKİKA

KOBİS, kent genelinde 186 bin Kocaeliliye hizmet veriyor. Sadece eylül ayında 23 bin kiralama gerçekleşirken toplamda 1 milyon 300 bin dakika pedal çevrildi. 7 istasyonda 520 bisiklet Kocaelililerin sağlıklı bir yaşam ve keyifli anlar sürmesi için hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Evladım, eline ne geçti? - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Sandıklı Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girmesini yasakladı
13:10 Belediye başkanı, şarkıcı Gökçe'nin ilçeye girişini yasakladı
12:14 Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı
12:10 CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı
12:08 Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor
12:03 Fenerbahçe'de giden gidene! 5 yıldız futbolcu daha bavulları topladı
11:55 Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:53 Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:46 Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip
11:42 Rusya'dan Beşiktaş taraftarının uykularını kaçıracak Aboubakar teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 13:26:00. #1.12#
SON DAKİKA: Evladım, eline ne geçti? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement