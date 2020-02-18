Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

6 saat önce

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması Baba Melik Aslan'ın konuşması Anne Melek Aslan'ın konuşması Annelerin dua etmesi Evladını bekleyen annenin konuşması Evladını bekleyen bazı...

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi

Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması

Baba Melik Aslan'ın konuşması

Anne Melek Aslan'ın konuşması

Annelerin dua etmesi

Evladını bekleyen annenin konuşması

Evladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi DİYARBAKIR - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:23 Kaynak: AA
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