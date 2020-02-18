Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi
Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması
Baba Melik Aslan'ın konuşması
Anne Melek Aslan'ın konuşması
Annelerin dua etmesi
Evladını bekleyen annenin konuşması
Evladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi DİYARBAKIR - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından Diyarbakır annelerini ziyaret etti.