Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı - Son Dakika

Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı

13.10.2020 16:25

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu İbrahim'e kavuşan anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, sevinçlerini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştılar.

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu İbrahim'e kavuşan anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, sevinçlerini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştılar.

Erzurum'dan 15 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan, aldıkları müjdeli haberle, 6 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen evlatları İbrahim'e kavuşan Mehmet Emin ile eşi Safiye Coşkun, mutluluklarını paylaşmak için Diyarbakır annelerinin bulunduğu HDP il binası önüne geldi.

Alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde karşılanan Coşkun çifti, eylemi sürdüren ailelere, en yakın zamanda çocuklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Mutluluğunu gazetecilerle de paylaşan anne Coşkun, "Çok sevinçliyim. Allah bu sevinci herkese versin. Diğer annelere de beklediklerini versin. Umudumu hiç tüketmedim. Onu görünce kalbim duracak gibi oldu, başım döndü." dedi.

Baba Coşkun da yeniden dünyaya gelmiş gibi mutlu olduğunu dile getirerek, 6 yıl boyunca yaşadıkları evlat hasretine değindi.

"Çok zorluk çektik. Bunu ancak yaşayan bilir. Allah, devletten, milletten, askerden, polisten, gazetecilerden, yani emeği geçen herkesten razı olsun. Sonuçta kavuştuk." diyen Coşkun, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Hastaydım, onu duyunca ayağa kalktım. Allah bu işi (oturma eylemi) başlatandan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Devlet var oldukça kimse mağdur olmayacak." diye konuştu.

Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaştı - Son Dakika

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