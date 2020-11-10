Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı - Son Dakika

Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

10.11.2020 12:15

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptıkları, 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin'e 6 yıllık hasretin ardından kavuşan Yalçın çifti sevincini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptıkları, 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin'e 6 yıllık hasretin ardından kavuşan Yalçın çifti sevincini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi, 435'inci gününde sürüyor.

6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin için mart ayında oturma eylemine katılan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonunda kızlarının ikna edilmesiyle dün Şırnak'ta evlatlarına kavuşan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, HDP il binası önüne geldi.

Zılgıtlarla karşılanan Yalçın çifti, evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüştü, onlara moral vermeye çalıştı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada evladına kavuşan 20'nci aile olan Yalçın çifti ve Diyarbakır anneleri gözyaşı döktü.

"Anlatılmaz, yaşanır"

Anne Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada çok mutlu ve gurur olduğunu belirterek, 6 yıldır gözünün yolda, kulağının telefonda olduğunu söyledi.

Yalçın, "Anlatılmaz yaşanır, ancak yaşayan bilir. 6 yılın hasretiyle dün sarıldık ama bitmez o hasret. Ama o anı da ömrüm boyunca asla unutmam. O duyguyu unutmam. O kadar güzel bir duyguydu ki Rabb'im herkese nasip etsin. Başta ablam olmak üzere diğer bütün annelere nasip etsin Allah bu duyguyu. Allah bana yaşattı, onlara da yaşatsın. Hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. İyi ki de oturma eylemine katılmışım." diye konuştu.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüğünü belirten Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakan Soylu ve herkese teşekkür ederek, "Kızım en çok sevgiye hasret kalmış. Kızım çok severdi pastayı. 6 yıldır pasta yememesi beni çok üzdü. Orada açlık, susuzluk hepsi..." ifadelerini kullandı.

"Darısı tüm ailelerin başına"

Baba Yalçın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını temenni etti.

Ailelerin çok büyük acı ve sıkıntı içerisinde olduğunu iyi bildiğini dile getiren Yalçın, "Anne, baba evladı için yaşar. Evladı yanında yoksa o anne, baba için ne düğünü düğündür ne bayramı bayramdır. Yaşayamaz, eksik bir insandır, yarım bir insandır. Ancak evlat gelirse tamam oluyor anne, baba için. Gelmezse hayat boş, zindan. Çok şükür Rabb'ime evladımızı bize kavuşturdu. Darısı tüm ailelerin başına." şeklinde konuştu.

Çocukları dağa götürülen tüm aileleri oturma eylemine katılmaya çağıran Yalçın, emek vermeden, çaba göstermeden kazanmanın mümkün olmadığını aktardı.

Yalçın, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleri büyük. Kendilerine teşekkür ederim. Onların desteği olduğu sürece inanıyorum ki bu mücadelenin sonunda herkes mutlu sona ulaşacak. Kızım çok değişmişti, yolda görsem tanıyamazdım. Sarıldık, koklaştık." ifadelerini kullandı.

20 aile evladına kavuştu

Anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın'ın da kızları Yasmin'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 20'ye yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e sarıldı, sevinç gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı
Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

Oturma Eylemi, Diyarbakır, Baba, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı - Son Dakika


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