Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı - Son Dakika

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptıkları, 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Ferdi'ye 7 yıllık hasretin ardından kavuşan Doğan çifti, sevinçlerini evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 905'inci gününde sürüyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucu, güvenlik güçlerine teslim olan evlatları Ferdi'ye kavuşan anne Adalet ve baba Abdülsamet Doğan da HDP il binası önüne geldi.

Evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüşen Doğan çifti, onlara moral vermeye çalıştı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan anne Doğan, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Çocuğum birden kayboldu. Ona kavuşma umudum kalmamıştı. Şimdi çok mutluyum. İnşallah diğer çocuklar da gelir, anne ve babalarına kavuşur." dedi.

Baba Doğan ise 7 yılın ardından çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doğan, "Çok sevindim, kavuşacağıma inanmıyordum. Çocuğumu bizlere kavuşturdukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer çocuklar da gelir, onlar da bizim gibi sevinir." ifadesini kullandı.

"Tüm aileler kararlı ve sevinçli"

Oturma eyleminde yer alan baba Celil Begdaş ise 35'inci ailenin evladına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Çocukların yerinin dağ olmadığını vurgulayan Begdaş, çocuklarına kavuşma ümitlerini hiçbir zaman yitirmediklerini dile getirdi.

"Bu zulüm, çile ve HDP'nin baskısı bitsin artık." diyen Begdaş, şöyle devam etti:

"Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin. Devlet büyüktür, herkesi affediyor. Gelin eliniz kalem tutsun. Biz buradayız, çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Tüm aileler kararlı ve sevinçli. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi sevindik."

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı da Doğan ailesinin evladına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını, bu durumun umutlarını bir kez daha artırdığını aktardı.

Taşçı, 8 senedir oğlundan haber alamadığını belirterek, "İnşallah Faruk da gelecek. Seni bekliyorum evladım." dedi.