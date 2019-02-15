Son Dakika Haberleri: Evladını Kaybeden Suriyeli Babanın Görüntüleri Yürek Dağladı

Evladını Kaybeden Suriyeli Babanın Görüntüleri Yürek Dağladı

13 dakika önce

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun kentine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun kentine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Suriyeli aktivistler tarafından paylaşılan ve Suriyeli bir babanın ölen çocuğuna sarıldığı anlar ise yürek burktu. Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırması sonucu aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bazı Suriyeli aktivistler saldırıya dair videolar paylaştı. Özelikle Suriyeli bir babanın ölen evladına sarılıp ağladığı anları içeren video ise bölgede yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Han Şeyhun, İdlib, Suriye, Güncel
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