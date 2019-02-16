Evladını Kaybeden Suriyeli Babanın Görüntüleri Yürek Dağladı
31 dakika önce
- Evladını kaybeden Suriyeli babanın görüntüleri yürek dağladıİDLİB - Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun kentine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
- Evladını kaybeden Suriyeli babanın görüntüleri yürek dağladı
İDLİB - Esad rejiminin Suriye'nin İdlib
bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun
kentine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Suriyeli aktivistler tarafından paylaşılan ve Suriyeli bir babanın ölen çocuğuna sarıldığı anlar ise yürek burktu.
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinin güneyinde bulunan Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırması sonucu aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bazı Suriyeli aktivistler saldırıya dair videolar paylaştı. Özelikle Suriyeli bir babanın ölen evladına sarılıp ağladığı anları içeren video ise bölgede yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi
Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi
Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın
Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi