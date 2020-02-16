Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor - DİYARBAKIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor - DİYARBAKIR - Son Dakika

Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor - DİYARBAKIR

6 saat önce

HDP il binası önü görüntü Anne Gevriye Ayhan'nın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Ayhan ailesinin 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen kızı, güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP il binası önü görüntü

Anne Gevriye Ayhan'nın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Ayhan ailesinin 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen kızı, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Gevriye Ayhan: "Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler" dedi.

Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:39 Kaynak: AA
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